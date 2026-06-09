Dietro il sorriso e la concentrazione con cui sta guidando la squadra ai Mondiali, un calciatore ha annunciato che il cancro è tornato. La notizia è stata comunicata pubblicamente, rivelando una lunga battaglia personale contro la malattia. La sua presenza in campo e il suo impegno sono stati accompagnati da questa difficile verità, senza ulteriori dettagli sui trattamenti o sulle condizioni di salute attuali.

Dietro il sorriso e la concentrazione con cui sta guidando l’Olanda ai Mondiali c’è una battaglia personale che dura da anni. Ronald Koeman, commissario tecnico degli Orange, ha parlato con grande sincerità delle condizioni di salute della moglie Bartina, alle prese con una recidiva del cancro al seno che continua a segnare la vita della loro famiglia. «A volte la vita è difficile per lei, per me, per noi. Speriamo che i trattamenti diano risultati positivi. Ma è dura», ha confessato il tecnico olandese durante una conferenza stampa. Parole pronunciate con evidente emozione mentre si prepara ad affrontare la nuova avventura mondiale con la nazionale dei Paesi Bassi. La malattia accompagna Bartina da oltre quindici anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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The baby ancestor was humiliated, drank milk and exploded, making all scumbags pay

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