Il Circolo Legambiente Alto Bidente ha ribadito che il Bidente di Pietrapazza non deve essere oggetto di interventi. La posizione si riferisce alla bozza di Regolamento del Parco nazionale, che secondo l’associazione presenta numerose criticità. Il documento dovrà essere approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in accordo con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e tutela dell’area protetta.

Il Circolo Legambiente Alto Bidente non molla la presa sulla bozza di Regolamento del Parco nazionale rilevando le molte criticità di questo atto che dovrà essere approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica d’intesa con le due Regioni Emilia-Romagna e Toscana. A cosa serve il Regolamento secondo la legge istitutiva delle aree protette (L.39491)? Deve disciplinare nel dettaglio le attività consentite dal Piano del Parco il quale, a sua volta, deve fissare le quali sono le attività consentite nelle diverse fasce di protezione. In definitiva il Piano è lo strumento fondamentale attraverso cui sono definite le attività che sono permesse, mentre il Regolamento le può solo specificare, non cambiare e soprattutto aggiungere altri vincoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Il Bidente di Pietrapazza non deve essere toccato; Regolamento del Parco, Legambiente Alto Bidente: Non toccate il fiume di Pietrapazza; Parco Nazionale, Legambiente Alto Bidente contesta il regolamento: No a nuove captazioni sul Bidente; Poggio alla Lastra, intervenire sulla strada.

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