Il basket a Roma è ancora una storia aperta

Una squadra di basket di Roma si trovava sotto 2-1 in una serie di playoff contro l’Olimpia Milano. La squadra aveva concluso la stagione regolare di Serie A al secondo posto. L’avversario, Milano, è una formazione di Eurolega con un monte ingaggi di 14 milioni di euro. La serie si trovava in una fase avanzata, con la squadra romana che cercava di ribaltare il punteggio.

C’era una volta una squadra che aveva chiuso la stagione regolare di Serie A di basket al secondo posto, e che era sotto 2-1 in una serie contro l’Olimpia Milano, una squadra di Eurolega con 14 milioni di euro di monte ingaggi. Questa squadra potrebbe aver venduto il proprio titolo sportivo nel bel mezzo di una semifinale playoff, dopo una finale scudetto l’anno prima e una Coppa Italia vinta. Se sembra una storia assurda, lo è. Negli ultimi giorni si susseguono molte voci sul passaggio del titolo sportivo della Germani Brescia all’avvocato Paul Matiasic, che lo porterebbe a Roma. Addirittura Il Giornale di Brescia riporta come Brescia potrebbe vendere il proprio titolo a Matiasic che in cambio gli venderebbe quello di Trieste, permettendo così di far restare Brescia in Serie A. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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