Il baby boss di 14 anni mandato in carcere da sua madre

Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato e portato in un carcere minorile dopo essere stato denunciato dalla madre per aver violato la misura della permanenza domiciliare. La donna ha segnalato l’evasione del minore, che era sottoposto a restrizioni. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, e ora il ragazzo si trova in una struttura penitenziaria per minorenni. La vicenda riguarda un caso di presunto coinvolgimento in attività illegali.

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato dalla madre per aver evaso la permanenza domiciliare. Ed è finito in un carcere minorile. La storia che racconta oggi La Stampa viene da Torino e riguarda un baby boss che era stato beccato a svuotare estintori contro le automobili nei parcheggi pubblici. Poi aveva insultato un commerciante e picchiato un giovane per derubarlo di cellulare e portafogli. Dopo le denunce per danneggiamento, deturpamento e imbrattamento il ragazzo usciva lo stesso di casa per continuare a fare il bullo. Il baby boss e la denuncia della madre. A quel punto ha chiamato i carabinieri. Ha fatto portare il figlio nel carcere minorile Ferrante Aporti. 🔗 Leggi su Open.online

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Von der EU sanktioniert: Journalist Hüseyin Doru (red) - Jung & Naiv: Folge 831

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