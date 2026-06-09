IEP – Record Conflicts Drive Peace to Historic Low as AI warfare surges

Da corrieretoscano.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, il numero di conflitti registrati a livello globale ha raggiunto il livello più basso degli ultimi anni, secondo i dati ufficiali. Tuttavia, si segnala un aumento delle operazioni militari legate all’intelligenza artificiale, che coinvolgono sistemi automatizzati e droni avanzati. La diminuzione delle guerre si accompagna a una crescita delle attività belliche tecnologiche, con un incremento delle operazioni condotte attraverso strumenti automatizzati.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE LONDON, June 9, 2026 PRNewswire — The 2026 Global Peace Index (GPI), released today by the Institute for Economics & Peace (IEP), reveals a world struggling with the economic consequences of a record-high number of conflicts that are increasingly interconnected and difficult to resolve. This deterioration is driven by a profound geopolitical shift, characterised by the rising influence of middle powers and the waning strength of traditional European powers known as the “Great Fragmentation.” This is also accompanied by a rapid technological revolution in warfare that is leaving international law and diplomacy far behind. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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