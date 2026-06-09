Il 3 agosto 2026 sarà il termine finale per l’utilizzo delle carte di identità cartacee. Dopo questa data, sarà necessario ottenere una carta elettronica per poter accedere ai servizi essenziali. Per richiederla, si devono presentare documenti di identità validi e una richiesta presso gli uffici competenti. La mancata sostituzione potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare servizi pubblici e privati che richiedono un documento di riconoscimento valido.

? Domande chiave? In Breve Le vecchie carte d’identità smettono di esistere il 3 agosto: il rischio è il blocco totale dei servizi. A partire dal 3 agosto 2026, tutti i documenti d’identità in formato cartaceo perderanno definitivamente ogni validità legale, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul foglio. Questa misura, derivante dal Regolamento UE 20191157, impone un cambio di passo radicale per la sicurezza dei cittadini italiani. Le circolari del ministero dell’Interno 762025 e 82026 hanno già tracciato il perimetro di questa trasformazione tecnologica che non ammette proroghe. Spi Cgil e Federconsumatori Emilia-Romagna hanno lanciato un appello urgente per evitare che migliaia di persone si trovino isolate dai servizi essenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Identità cartacea: stop definitivo il 3 agosto 2026, ecco i rischi

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