Ibrahimovic posta i tifosi si irritano | il ruolo ibrido di Zlatan al Milan non può reggere ancora

Ibrahimovic ha pubblicato un post sui social media, scatenando reazioni di irritazione tra i tifosi del Milan. La sua posizione ibrida, tra giocatore e figura influente, non sembra più sostenibile per la squadra. La crisi della società si riflette anche nella contestazione dei sostenitori, che chiedono chiarezza e cambiamenti. La situazione si fa più complessa con la presenza di un giocatore che, pur non essendo più in campo con continuità, mantiene un ruolo di rilievo.

C’è un paradosso al centro della crisi del Milan. Mentre la tifoseria rossonera scende in piazza a contestare la gestione RedBird e chiede risposte su allenatore, dirigenza e progetto tecnico, Zlatan Ibrahimovic continua a pubblicare post quotidiani sui propri canali social, incurante del clima che si respira attorno al club. Una scelta che sta generando irritazione crescente tra i supporter milanisti, già provati da mesi di incertezza e vuoti di potere. Non si tratta di indifferenza casuale: è la manifestazione più visibile di un ruolo ibrido che, prima o poi, il Milan dovrà risolvere. I post, gli sponsor e la sensibilità che manca. L’ipotesi più benevola è quella degli impegni contrattuali: Ibrahimovic avrebbe firmato accordi con sponsor in vista del Mondiale, e alcuni contenuti sarebbero semplicemente obbligatori da pubblicare. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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