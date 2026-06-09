Al BCT di Terni si terrà un evento dedicato all'intelligenza artificiale e al futuro del lavoro. Verranno analizzati come l'IA influenzerà i processi decisionali nelle aziende locali e quali sono i limiti pratici di questa tecnologia. Il professor Fanò discuterà degli aspetti concreti e delle applicazioni attuali, offrendo uno sguardo sulle trasformazioni in corso nel mondo del lavoro.

? Punti chiave? In Breve L’intelligenza artificiale al centro dei Dialoghi di Zimé: appuntamento alla BCT di Terni. Il professor Fanò guiderà il prossimo confronto pubblico sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale lunedì 9 giugno alle ore 17 presso la biblioteca comunale di Terni, la BCT. L’incontro si inserisce nel ciclo di incontri denominato Dialoghi di Zimé, un’iniziativa promossa dall’associazione Zimé in stretta collaborazione con il Dipartimento di economia dell’Università degli Studi di Perugia, che mantiene la propria sede proprio nel capoluogo umbro. Il seminario, che porterà il titolo di Intelligenza artificiale: origini, opportunità e limiti, analizzerà come questa tecnologia stia trasformando radicalmente il mondo delle imprese e l’organizzazione stessa del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e futuro del lavoro: appuntamento alla BCT di Terni con il prof. Fanò

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