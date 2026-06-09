I vicini non lo vedono da un po' tragica scoperta | era morto da 10 giorni
Gli operatori del 118 hanno trovato un uomo senza vita in casa, sabato scorso. I primi accertamenti indicano che potrebbe essere deceduto circa dieci giorni prima del ritrovamento. I vicini non avevano notato la sua presenza da diverso tempo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Nessuna altra persona risultava coinvolta o presente nell'abitazione al momento del ritrovamento.
Gli operatori del 118 intervenuti sabato scorso l'hanno trovato senza vita in casa: dai primi accertamenti pare potesse essere morto anche da una decina di giorni. È questo il triste destino di Rainero Bosio, da tutti conosciuto come Enzo, morto a 72 anni tra le mura della sua abitazione a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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