I vicini non lo vedono da un po' tragica scoperta | era morto da 10 giorni

Notizia in breve

Gli operatori del 118 hanno trovato un uomo senza vita in casa, sabato scorso. I primi accertamenti indicano che potrebbe essere deceduto circa dieci giorni prima del ritrovamento. I vicini non avevano notato la sua presenza da diverso tempo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Nessuna altra persona risultava coinvolta o presente nell'abitazione al momento del ritrovamento.