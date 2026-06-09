Un nuovo polo a Pontedera consente di provare robot che interagiscono prima di acquistarli. Le aziende possono testare l’efficacia degli automi, valutare sicurezza e affidabilità, e analizzare l’impatto sui processi aziendali. La struttura offre un’opportunità per verificare direttamente le prestazioni dei robot, facilitando decisioni di investimento più informate. La possibilità di testare i robot sul campo mira a ridurre rischi e incertezze legate all’introduzione di queste tecnologie.

Provare un robot prima di acquistarlo, misurarne l’efficacia prima di investire, valutare sicurezza, affidabilità e impatto sui processi aziendali. È con questo obiettivo che nasce a Pontedera il nuovo Center on Robot Companions di Artes 4.0, infrastruttura unica nel panorama nazionale dedicata alla sperimentazione applicativa della robotica companion e dell’intelligenza artificiale. Già operativo e ospitato nella sede centrale di Artes 4.0 in viale Piaggio, il centro sarà inaugurato ufficialmente in autunno. Con un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro, una superficie di circa 520 metri quadrati e 26 tecnologie già disponibili, la struttura si candida a diventare un punto di riferimento per imprese, enti pubblici e organizzazioni interessati a verificare sul campo il valore reale delle soluzioni robotiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I robot che interagiscono . Un polo a Pontedera dove poterli provare

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