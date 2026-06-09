Gli studenti dell’Itis “Enrico Mattei” stanno lavorando alla realizzazione di un go-kart. Le aule sono state trasformate in laboratori di progettazione e le ore di orientamento sono state dedicate alla costruzione di un muretto box. Il progetto coinvolge gli studenti in attività pratiche di ingegneria e design, con l’obiettivo di creare un veicolo da competizione. L’iniziativa mira a offrire un’esperienza concreta nel settore motoristico e tecnico.

Trasformare le aule scolastiche in laboratori di progettazione e le ore di orientamento nell’esperienza di un muretto box da competizione. Quando le imprese credono nella crescita del territorio, anche la scuola si trasforma e una realtà di formazione può sperimentare la sfida di progetti complessi e ambiziosi. È il caso dell’Itis Mattei, dove è nato un progetto ambizioso che coinvolge sette grandi aziende del territorio (TM Kart, SGM, DP Parti Speciali, Gambini Meccanica, Semar, PCM e Euro Pro Mec) per permettere agli studenti delle classi 4ª A e 4ª B dell’indirizzo di Meccanica di realizzare, assemblaggio dopo assemblaggio, un vero e proprio Go-Kart da corsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi dell’Itis “Enrico Mattei“ ora studiano come fare i Go-Kart

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