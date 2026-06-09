Su Rai 1 va in onda il film “Il matrimonio del mio migliore amico”, mentre su Canale 5 è trasmesso “Un nuovo inizio”. Su Canale 20, invece, viene proiettato il film “300”.

Guida ai programmi TV del 9 giugno 2026: “Il matrimonio del mio migliore amico” su Rai 1, “Un nuovo inizio” su Canale 5, “300” su Canale 20. La prima serata del 9 giugno 2026 offre su Rai 1 la commedia cult Il matrimonio del mio migliore amico, un titolo leggero e sempre amato. Rai 3 propone un’inchiesta di grande impatto con Indovina chi viene a cena, dedicata alle filiere globali di avocado, banane, cacao e zucchero. Canale 20 punta sull’epica visiva di 300, un classico moderno dell’azione. Italia 1 sceglie la solidità del crime con NCIS – Unità Anticrimine. Sky Cinema Collection rilancia l’avventura con Indiana Jones e il tempio maledetto, un altro titolo forte della serata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 9 giugno 2026: film e fiction

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