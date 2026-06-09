Il centrale difensivo Diego Conson è uno degli obiettivi della Maceratese o, perlomeno, è stato contattato per capire se possa fare parte della formazione del futuro. Il giocatore classe 1990 vanta una lunga carriera spesa tra serie C e D tra Viareggio, Lupa Roma, Samb, Forlì, Reggina, Carrarese, Potenza, Siena, Chieti, Prato e Paganese. È uno dei possibili rinforzi a cui si sta lavorando in questa prima fase di mercato. Si fa invece in salita la strada che porta al difensore centrale Ismaila Diop che Sante Alfonsi, il futuro allenatore della Maceratese, ha avuto alle sue dipendenze a Civitanova. In questo periodo la Maceratese si è ufficiosamente mossa sebbene non siano stati ufficializzati né il direttore sportivo Giulio Spadoni né l’allenatore Sante Alfonsi, entrambi hanno da tempo salutato l’Azzurra Colli dove hanno lavorato assieme nell’ultimo campionato di Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I programmi dei biancorossi. Alla Maceratese piace Conson

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I biancorossi a Chieti per l’ultimo passo. Maceratese, basta un punto per la salvezzaI biancorossi affronteranno l’ultima gara stagionale a Chieti, dove hanno bisogno di almeno un punto per evitare la retrocessione.

"Mi piace la Maceratese che non molla"Il presidente della squadra locale ha commentato il risultato ottenuto nell’ultima partita, sottolineando come, negli ultimi minuti, si sia visto lo...

Maceratese, partita la rifondazione. È la settimana di Alfonsi e SpadoniAttesa per gli annunci ufficiali del nuovo allenatore e del direttore sportivo, dopo gli addii dell’ultimo mese ... ilrestodelcarlino.it

Maceratese, le strategie. Avanti tutta su SpadoniIl presidente Crocioni ha parlato con il diesse, le parti sono molto vicine. L’allenatore Alfonsi guiderà i biancorossi nel campionato di serie D. msn.com