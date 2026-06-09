I periti del Tribunale | I bimbi del bosco devono tornare a casa

Notizia in breve

I periti incaricati dal Tribunale hanno scritto ai giudici minorili, affermando che i due bambini trovati nel bosco devono tornare a vivere con i genitori. Il rapporto evidenzia che i fratellini presentano «carenze» in formazione e una «maturità neuropsicologica» ancora insufficiente. Nonostante queste criticità, i periti ritengono che il rientro in famiglia sia possibile.