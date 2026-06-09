I periti del Tribunale | I bimbi del bosco devono tornare a casa
I periti incaricati dal Tribunale hanno scritto ai giudici minorili, affermando che i due bambini trovati nel bosco devono tornare a vivere con i genitori. Il rapporto evidenzia che i fratellini presentano «carenze» in formazione e una «maturità neuropsicologica» ancora insufficiente. Nonostante queste criticità, i periti ritengono che il rientro in famiglia sia possibile.
Se da un lato il documento redatto dalla psichiatra Simona Ceccoli con la collaborazione della psicologa Valentina Garrapetta attacca pesantemente la gestione dell’educazione dei tre figli da parte di Nathan Trevallion e della moglie Catherine Birmingham, dall’altro la valutazione della professionista mette un punto definitivo sulla temporaneità dell’allontanamento dei piccoli Trevallion dai genitori. Nella perizia si legge infatti che la valutazione non intende sostenere «l’opportunità di una permanenza dei minori in istituto, né esprimere una valutazione contraria al rientro (dei bambini, ndr) nel contesto familiare. Al contrario si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa compatibile con il loro benessere». 🔗 Leggi su Laverita.info
«Allontanare la mamma e separare i bambini». La decisione del tribunale sulla famiglia nel bosco
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