Il cimitero comunale di Corsico è stato ancora una volta oggetto di furti di metalli, con danni ingenti alle strutture e alle sepolture. I ladri hanno agito con violenza, causando devastazioni nel sito. La serie di furti di metalli nei cimiteri della zona continua senza sosta, con danni che si aggiungono a quelli già registrati in precedenza. Nessuna persona è stata fermata o identificata nelle ultime ore.

Non si ferma l’ondata di furti che sta colpendo i cimiteri del territorio. Nelle ultime ore il cimitero comunale di Corsico è stato nuovamente preso di mira dai ladri di metalli, che hanno agito con particolare violenza provocando danni ingenti alle strutture e alle sepolture. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno tagliato le catene del cancello posteriore per introdursi all’interno del camposanto. Una volta entrati, hanno devastato alcune aree del cimitero, arrivando anche a danneggiare una tomba durante il passaggio di un camion. L’obiettivo era il rame presente su cappelle e monumenti funerari, materiale che è stato asportato in diversi punti della struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I ladri di metalli colpiscono ancora. Devastato il cimitero di Corsico

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