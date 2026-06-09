Durante un evento organizzato dall’associazione Dialoga, il presidente del Senato ha commentato criticamente la situazione a Milano, affermando che la città merita di più. Nel frattempo, i gazebo legati alla Lega sono stati al centro di tensioni e polemiche. Ignazio La Russa ha espresso queste parole in un contesto di discussione pubblica, senza riferimenti diretti a specifici episodi o persone coinvolte.

"Credo che Milano meriti veramente qualcosa di meglio". Parole del presidente del Senato Ignazio La Russa (nella foto a destra) a margine dell’evento promosso dall’associazione Dialoga. Ma prima di quell’appuntamento il numero uno di Palazzo Marino e dirigente di Fratelli d’Italia è passato in Consiglio comunale, si è accomodato nella tribuna del pubblico e ha assistito alla prima parte dell’assemblea. Non solo. Nel cortile di Palazzo Marino, La Russa ha risposto alle domande dei cronisti. La prima era sull’iniziativa della Lega, voluta dal segretario Matteo Salvini, di organizzare dei gazebo a fine giugno per chiedere agli elettori il nome... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I gazebo della discordia. La Russa contro la Lega. E Renzi attacca Ignazio

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