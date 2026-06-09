I fuochi di San Giovanni accendono l' estate sul lago di Como
A fine giugno, il lago di Como si anima con i fuochi di San Giovanni, un evento che trasforma la Tremezzina in un punto di incontro. La notte si illumina con spettacoli pirotecnici e fuochi accesi lungo le rive, creando un’atmosfera festosa e suggestiva. La manifestazione richiama numerosi visitatori, che si radunano per assistere allo spettacolo che segna l’inizio dell’estate.
A fine giugno, la Tremezzina si accende di magia con uno degli eventi più iconici del Lago di Como: la Sagra di San Giovanni. Un appuntamento imperdibile che unisce tradizione, spettacolo e atmosfera in un’esperienza unica, capace di conquistare ogni visitatore. Per diversi giorni, il territorio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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Carissimi tutti, ecco il programma completo della Festa di San Giovanni e San Lorenzo, anche l’invito per il 14 giugno; leggere attentamente #formia #festadisangiovanni #mesedeisantiformia facebook
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Ascensione alla Santità o alla Divinità o qualcosa del genere reddit
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