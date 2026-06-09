Le candidate alla guida di partiti di centrodestra e centrosinistra hanno accusato problemi di salute durante gli eventi di campagna. Una delle candidate ha avuto un malore durante un comizio, mentre l’altra ha mostrato segni di affaticamento in pubblico. Entrambe sono state visitate da medici sul posto e hanno successivamente abbandonato gli impegni ufficiali. Nessuna delle due ha riportato conseguenze gravi. La campagna elettorale prosegue con aggiornamenti sulle loro condizioni di salute.

Firenze, 9 giugno 2026 – Ora che pure questi ballottaggi ce li siamo tolti, che il centrodestra ha vinto ad Arezzo, Lecco e Macerata, e pure di un soffio a Viareggio, che il centrosinistra ha vinto ad Agrigento e Chieti, eccetera eccetera, insomma ora che è c’è stato pure il secondo turno delle elezioni amministrative lo sguardo si può dirigere serenamente alle prossime elezioni politiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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I dolori di Schlein e Meloni

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