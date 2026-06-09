La libreria Antigone ha celebrato dieci anni di attività, definendosi un “ponte per una società migliore”. La struttura si presenta come più di un punto di riferimento culturale, offrendo uno spazio di vita e di incontro per la comunità Queer. La sua funzione va oltre la semplice promozione dei libri, contribuendo a creare un senso di appartenenza e di casa per le persone che frequentano l’ambiente. La libreria ha anche promosso iniziative e eventi dedicati alle tematiche LGBTQ+.

"Antigone non è soltanto uno spazio culturale ma uno spazio di vita, ti fa sentire che Milano è casa per la comunità Queer". "Ogni volta che esco dalla porta della libreria sto molto meglio di quando sono entrato, anche grazie ai librai che riescono a capire di quali parole hai bisogno". Ricordi ed emozioni si intrecciano su un bigliettino d’auguri che la lettrice Katia Acquafredda, di 62 anni, e i lettori Giacomo Cardaci, di 39, e Claudio Italia, di 68, dedicano alla libreria indipendente Antigone per i suoi primi 10 anni. L’attività, fondata da Mauro Muscio nel 2016 in via Kramer 20, è un luogo d’incontro che ha l’obiettivo diffondere le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I dieci anni della libreria Antigone: "Ponte per una società migliore"

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Leslie La Penna intervistato sul doppiaggio da Antonio Viola e Daniele Manno, 31 maggio 2026

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Argomenti più discussi: I dieci anni della libreria Antigone: Ponte per una società migliore; Il giudice recita con i detenuti di Marassi: La pena è rieducazione; Antigone denuncia 6.539 ricorsi accolti per trattamenti inumani; Alan Lucien Øyen porta Antigone al Teatro Argentina.

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