La nazionale under 17 italiana, guidata dall’allenatore Daniele Franceschini, ha vinto il campionato europeo in Estonia. La squadra lombarda, con Albini e Donato tra i protagonisti, ha concluso la finale con una vittoria che le ha permesso di conquistare il titolo. La vittoria ha portato l’Italia sul tetto d’Europa nella categoria under 17. La partita si è svolta domenica sera, segnando il trionfo dei giovani talenti italiani.

Un’onda verde tutta lombarda ha spinto la giovane e bellissima Italia allenata da Daniele Franceschini verso la conquista del campionato europeo under 17, che domenica sera ha vissuto il suo ultimo atto in Estonia. Tre interisti, un atalantino e un baby talento del Como hanno dato un fondamentale contribuito alla causa, protagonisti di un successo che regala una grande gioia al calcio azzurro ancora scottato per la mancata qualificazione ai Mondiali. "Sono orgoglioso di questi ragazzi e del lavoro che abbiamo fatto in questi anni", le parole di Gabriele Gravina, il presidente dimissionario della Figc e che chiude il suo percorso con un sorriso. Dunque accanto al bomber Diego Perillo (23 gol in 22 partite con l’Empoli U17), a quota tredici con la Nazionale e a capitan Edoardo Biondini (centrocampista pure lui della formazione toscana) ci sono i nostri “saranno famosi“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I baby lombardi sul tetto dell’Europa. Albini e Donato fra i “saranno famosi“

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