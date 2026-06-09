I soldati italiani in Romania hanno utilizzato droni di diverse tipologie per supportare le operazioni sul campo, integrando l'uso di trincee. Le tattiche di combattimento sono state influenzate dall'impiego di questi dispositivi, che hanno fornito supporto nella ricognizione e nel monitoraggio delle aree di conflitto. Sono stati impiegati modelli di droni progettati per la sorveglianza e la raccolta di immagini, così come per operazioni di ricognizione aerea.

? Domande chiave? In Breve I Cavalieri di Grosseto in prima linea in Romania: 96 ore di combattimento simulato con la NATO. Il reggimento Savoia Cavalleria (3°) ha concluso le esercitazioni internazionali Scorpions Legacy 2026 e Dacia Lancer 2026 in Romania, dimostrando la capacità operativa dei reparti grossetani nei moderni scenari di guerra ad alta intensità. I militari, che operano dalla base di Grosseto, hanno partecipato a manovre multinazionali che hanno coinvolto droni, carri armati e operazioni in ambienti urbani e in trincea. L’impegno ha l’integrazione tra la cavalleria e i paracadutisti del 185° reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore, lavorando fianco a fianco con le forze di Francia, Spagna, Portogallo, Polonia, Bulgaria e Macedonia del Nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra moderna in Romania: i militari di Grosseto tra droni e trincee

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalle trincee al set: il thriller ucraino che sfida la guerra con i droniIl regista ucraino Liubomyr Levytskyi ha presentato a Kiev il suo nuovo film intitolato Killhouse, un thriller realizzato con un budget di 1,1...

Portaerei, navi da guerra, 100 tra caccia e droni e 10.000 militari: ma il blocco Usa non ferma (tutte) le petroliere a HormuzNell'area dello Stretto di Hormuz, noto come snodo strategico per il passaggio di petrolio, si registrano tensioni tra Iran e Stati Uniti.

Argomenti più discussi: Il palazzo che brucia per il drone in Romania è già il messaggio di Putin; Nato-Russia, la guerra sul fianco Est: Il ritiro Usa sarà bilanciato. L'Alleanza studia la reazione.

La #Russia è in guerra con l' #Ucraina. E invia droni in Ucraina. Che ovviamente tenta di bloccarli. A volte ci riesce, a volte no, a volte riesce a colpirli, deviandoli. Uno colpito e deviato è arrivato in #Romania. È andata così. Le realtà dei fatti è questa. x.com

Von der Leyen, 'l'Ue sia pronta a combattere una moderna guerra ibrida'Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

Nato-Russia, la guerra sul fianco Est: Il ritiro Usa sarà bilanciato. L'Alleanza studia la reazioneNella trappola di quel drone russo la Nato non ci vuole cadere. Ma l’episodio di Galati non può passare sotto silenzio. Per i vertici militari dell’Alleanza ... ilmessaggero.it