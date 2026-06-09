A Grottaminarda prende il via il GrottaQueerFest, un evento dedicato all’inclusione e alla libertà di espressione. L’obiettivo è promuovere un confronto aperto su tematiche legate ai diritti civili e alle diversità, cercando di superare le barriere culturali presenti nella comunità. Il festival mira a facilitare un cambiamento nel modo in cui si affrontano questioni di identità e convivenza civile, creando uno spazio di dialogo tra diverse sensibilità.

Come cambierà la convivenza civile a Grottaminarda dopo questo evento?. Quali barriere culturali punta a scardinare il nuovo festival?. Chi guiderà il cambiamento culturale nel tessuto sociale ufitano?. Quanto influirà questa iniziativa sulla gestione della diversità locale?.? In Breve Vicesindaco Antonio Vitale promuove l'inclusione sociale nel centro dell'Ufita. Obiettivo abbattere pregiudizi e stereotipi nelle piccole comunità locali. L'iniziativa mira a valorizzare la diversità come arricchimento sociale. Il festival punta a trasformare Grottaminarda in punto di riferimento territoriale. Grottaminarda accoglie la prima edizione del GrottaQueerFest con un messaggio di inclusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grottaminarda: debutta il GrottaQueerFest tra inclusione e libertà

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