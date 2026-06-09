Grosseto Fiere nel limbo | Servono decisioni
Il futuro di Grosseto Fiere resta incerto, con il nodo principale ancora aperto tra vendere o liquidare il polo fieristico. Durante la riunione della Seconda commissione, convocata dai gruppi politici, sono state discusse le possibili decisioni da prendere. La questione è rimasta sospesa, senza indicazioni definitive, mentre si attendono nuove risposte ufficiali.
Resta ancora intrigato il nodo di Grosseto Fiere. Vendere o liquidare? E’ questo il dubbio resta sospeso sul polo fieristico e ieri sono emerse novità durante i lavori della Seconda commissione convocata dai gruppi Pd e Grosseto Città Aperta per riaccendere i riflettori sulla questione. Presenti alla riunione anche l’assessore alle Partecipate Fabrizio Rossi, il presidente ed il direttore di Grosseto Fiere, Paolo Rossi e Carlo Pacini. "Questo confronto lo abbiamo voluto noi – dicono gli esponneti di Pd e Grosseto Città Aperta –: bene sia emersa la verità sui conti, ma ’vendere’ non è un progetto". I consiglieri Carlo De Martis (Grosseto Città Aperta) e Leonardo Culicchi (Pd) hanno quindi chiesto risposte immediate ad esempio sul possibile nuovo luogo del polo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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