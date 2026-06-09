Grosseto Fiere nel limbo | Servono decisioni

Resta ancora intrigato il nodo di Grosseto Fiere. Vendere o liquidare? E’ questo il dubbio resta sospeso sul polo fieristico e ieri sono emerse novità durante i lavori della Seconda commissione convocata dai gruppi Pd e Grosseto Città Aperta per riaccendere i riflettori sulla questione. Presenti alla riunione anche l’assessore alle Partecipate Fabrizio Rossi, il presidente ed il direttore di Grosseto Fiere, Paolo Rossi e Carlo Pacini. "Questo confronto lo abbiamo voluto noi – dicono gli esponneti di Pd e Grosseto Città Aperta –: bene sia emersa la verità sui conti, ma ’vendere’ non è un progetto". I consiglieri Carlo De Martis (Grosseto Città Aperta) e Leonardo Culicchi (Pd) hanno quindi chiesto risposte immediate ad esempio sul possibile nuovo luogo del polo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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