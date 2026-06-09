Gravidanza in carcere | detenuta lascia Capanne dopo un colloquio

Notizia in breve

Una detenuta in gravidanza ha lasciato il carcere di Capanne dopo un colloquio. Non è chiaro come sia stato possibile che non ci fosse sorveglianza durante l'incontro. La struttura di Capanne non dispone di stanze dedicate all’affettività, né di spazi riservati a colloqui di questo tipo. La situazione ha sollevato domande sulla gestione degli incontri tra detenuti e visitatori nelle carceri.