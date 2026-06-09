Gravidanza in carcere | detenuta lascia Capanne dopo un colloquio
Una detenuta in gravidanza ha lasciato il carcere di Capanne dopo un colloquio. Non è chiaro come sia stato possibile che non ci fosse sorveglianza durante l'incontro. La struttura di Capanne non dispone di stanze dedicate all’affettività, né di spazi riservati a colloqui di questo tipo. La situazione ha sollevato domande sulla gestione degli incontri tra detenuti e visitatori nelle carceri.
Come è stato possibile che la sorveglianza mancasse durante il colloquio? Perché la struttura di Capanne non dispone di stanze per l'affettività? Chi deve rispondere della mancanza di controllo durante l'incontro? Quali conseguenze legali subirà la gestione dell'istituto dopo l'accaduto??? In Breve Il garante regionale Giuseppe Caforio segnala vuoti normativi per coppie di detenuti. Fabrizio Bonino del Sappe denuncia carenze di personale e rischi per la sicurez . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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