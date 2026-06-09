Nel paese amiatino, 51 giovani hanno compiuto o compiranno entro la fine dell’anno i 18 anni. La celebrazione è stata organizzata per festeggiare questa tappa importante.

di Massimo Cherubini Festa per cinquantuno giovani di Abbadia San Salvatore che hanno compiuto, o compiranno entro la fine dell’anno, i diciotto anni. Si è svolta sabato pomeriggio nel "Parco della Rimembranza" riscuotendo una buona partecipazione degli invitati. Ai festeggiati è stata donata una copia della Costituzione -regalata dallo Spi Cgil- un diploma, una spilla della gentilezza. "Una iniziativa - dice Francesca Mariottini assessore alla cultura - che il Comune ha inteso realizzare per sottolineare, festeggiare, il raggiungimento, quello della maggiore età, che rappresenta una delle tappe belle della vita. La festa è stata realizzata con la collaborazione del gruppo "Gentilezza", della Consulta dei Giovani, con il contributo del Comune". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande festa per i diciottenni: sono 51 nel paese amiatino

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