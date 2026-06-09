E’ finito nel migliore dei modi, anche con un po’ di spirito agonistico accentuato in alcuni tratti della finale (ma che ci può stare nella trance agonistica del momento), l’Heritage Cup 2026, andato in scena allo stadio "Johnny Moscardini" di Barga per tutta la giornata di domenica. A vincere l’edizione organizzata da Declan Walsh e dai Gatti Randagi alla fine è stata la squadra irlandese del Glenmuir che in finale ha battuto in una partita tiratissima la squadra francese del Saint Chamond. Terzo posto per lo Strand Celtic (IRL) ed a seguire la formazione lunigianese del Farafulla, il Muirend Athletic FC (SCO) e fanalino di coda la squadra di casa dei Gatti randagi. A premiare le formazioni il consigliere regionale Vittorio Salotti, la prima cittadina di Barga Caterina Campani che poi con il patron dell’evento Declan Walsh ha consegnato il trofeo ai vincitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gran finale per l’Heritage Cup. Vincono gli irlandesi del Glenmuir

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