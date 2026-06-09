Gli italiani non parteciperanno ai Mondiali 2026, dopo l’eliminazione ai rigori contro la Bosnia. È la terza volta consecutiva che l’Italia manca la fase finale del torneo. La competizione si svolgerà in Nord America, con tre paesi ospitanti. La selezione italiana non si è qualificata nelle ultime tre edizioni. La fase di qualificazione si è conclusa con questa esclusione. La squadra non parteciperà alla fase finale prevista tra pochi mesi.

È tutto pronto per l’inizio dei Mondiali 2026. Anche stavolta purtroppo non ci sarà l’Italia, assente per la terza volta consecutiva, dopo l’eliminazione ai rigori contro la Bosnia. Di sicuro seguire le partite della Coppa del Mondo, senza poter tifare per gli Azzurri, regalerà meno emozioni e pathos. Per fortuna a rappresentare il nostro Paese ci saranno comunque tre ct: Carlo Ancelotti alla guida del Brasile, Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia e Fabio Cannavaro da ct dell’Uzbekistan. Carlo Ancelotti. Dopo decenni da protagonista sulle panchine di top club come Milan, Chelsea, Psg e Real Madrid, Carlo Ancelotti ha davanti a sé la sfida più difficile e affascinante della carriera: provare a vincere i Mondiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli italiani in corsa: tre ct ma non solo

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