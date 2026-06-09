Giustizia tributaria | l’IA analizza un milione di sentenze nel Sigit

Notizia in breve

Un sistema di intelligenza artificiale ha analizzato un milione di sentenze nel settore della giustizia tributaria. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la precisione delle analisi legali. La tecnologia utilizza meccanismi tecnici per evitare che l’IA generi dati inventati, garantendo l’affidabilità delle informazioni. Non sono state fornite indicazioni sui cambiamenti specifici nella strategia dei difensori o sui dettagli tecnici di prevenzione dell’invenzione di dati.