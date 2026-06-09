Giustizia tributaria | l’IA analizza un milione di sentenze nel Sigit
Un sistema di intelligenza artificiale ha analizzato un milione di sentenze nel settore della giustizia tributaria. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la precisione delle analisi legali. La tecnologia utilizza meccanismi tecnici per evitare che l’IA generi dati inventati, garantendo l’affidabilità delle informazioni. Non sono state fornite indicazioni sui cambiamenti specifici nella strategia dei difensori o sui dettagli tecnici di prevenzione dell’invenzione di dati.
? Domande chiave? In Breve Il Sigit si evolve: l’intelligenza artificiale entra nel cuore del contenzioso tributario. Il Ministero dell’Economia avvia una trasformazione radicale del Sistema informativo della giustizia tributaria per integrare un motore di ricerca basato su intelligenza artificiale capace di analizzare oltre un milione di sentenze. Questa innovazione tecnologica mira a stabilire un nuovo standard nei rapporti tra e lo Stato, garantendo una maggiore prevedibilità degli esiti giudiziari. Attraverso lo studio rapido dei precedenti, i contribuenti e i difensori potranno valutare con precisione l’opportunità di avviare una vertenza, evitando cause destinate alla sconfitta. Il progetto si basa sulla gestione di un immenso bacino documentale che attualmente ospita 900mila sentenze emesse dai vari gradi di merito. 🔗 Leggi su Ameve.eu
IA e Fisco: cosa cambia davvero da marzo
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