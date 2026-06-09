L’Atalanta sta spingendo sul Milan per ottenere il centrocampista svizzero, Jashari. Il nuovo direttore sportivo, arrivato da poco dopo aver lavorato alla Juventus, ha in mente Jashari come uno dei profili prioritari per rinforzare il reparto di metà campo.

Cristiano Giuntoli non ha dimenticato Ardon Jashari. Il nuovo direttore sportivo dell’ Atalanta, appena approdato a Bergamo dopo l’esperienza alla Juventus, avrebbe già individuato nel centrocampista svizzero uno dei profili su cui costruire il centrocampo nerazzurro. Come rivelato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, l’Atalanta è in forte pressing sul mediano elvetico, reduce da una stagione negativa con la maglia del Milan. Il problema è uno solo: prima di ipotizzare qualsiasi trasferimento, serve l’apertura dei rossoneri alla cessione. Un inseguimento che viene da lontano. Non è la prima volta che Giuntoli tenta di portare Jashari in uno dei suoi club. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Giuntoli vuole ancora Jashari: l’Atalanta preme sul Milan per il centrocampista svizzero

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Glielo daranno in prestito con diritto a 20 mln. Pagato 40 ricordiamolo. Ha fatto male si, ma con quel coglione in panchina era difficile fare bene, io un'altro anno lo terrei ancora. #Milan #Jashari x.com