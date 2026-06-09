Giunta Fasano con Coppola anche Oltremarini e Faenza Asse Russo-Guglielmetti

A Gallipoli, la formazione della nuova giunta comunale prosegue con la conferma di Coppola e l’ingresso di Oltremarini e Faenza. La Giunta Fasano si mantiene stabile fino alla proclamazione degli eletti al consiglio comunale, dopodiché si passerà alla definizione ufficiale della squadra di governo. La composizione del nuovo esecutivo si inserisce in un quadro di alleanze tra il gruppo politico guidato da Russo e quello di Guglielmetti. La situazione rimane ferma fino al completamento delle procedure elettorali.

GALLIPOLI – Calma e gesso, almeno sino alla proclamazione degli eletti al consiglio comunale e poi mano alla definizione della nuova giunta. Il sindaco Flavio Fasano, dopo la sua proclamazione, prosegue nel suo avvio di mandato ponendo in essere i primi provvedimenti di natura monocratica e di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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