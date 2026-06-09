Dopo quattro anni di indagini, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio sulla morte di una giudice trovata senza vita nella sua casa di Pesaro nel dicembre 2022. La perizia ha escluso che i segni sul collo siano compatibili con un suicidio. La decisione di indagare per omicidio segna una svolta nel caso, che fino a ora aveva portato a ipotesi di autolesionismo. La procura prosegue le indagini senza ulteriori dettagli pubblici.

Pesaro, 9 giugno 2026 - Un serio colpo all’ipotesi del suicidio per spiegare la morte della giudice Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Si indaga per omicidio, perizia di 450 pagine. A indagare su questo ’ cold case ’ è la procura dell’Aquila che ora, per la prima volta, mette nero su bianco la parola: “ omicidio ”. E lo fa dopo l’incidente probatorio, che si è svolto a Roma: in una perizia di 450 pagine, già depositata dal professor Vittorio Fineschi che ha eseguito l’autopsia, che pone seri dubbi sul fatto che la magistrata si sia uccisa. Sono almeno un paio gli elementi che destano sospetto: i segni sul collo della donna non sarebbero compatibili con quelli che avrebbe dovuto lasciare la striscia di seta trovata annodata alla ringhiera di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giudice morta, la svolta dopo 4 anni: “Si indaga per omicidio”. La perizia: “I segni sul collo non corrispondono”

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