Gipsy Kings | il ritmo gitano accende il teatro di Ferento
Il gruppo Gipsy Kings si esibirà al teatro di Ferento, portando il loro ritmo gitano. La serata attirerà pubblico interessato alla musica tradizionale spagnola e alle sonorità vivaci del gruppo. La data dell’evento e gli altri artisti previsti nel cartellone estivo di Ferento non sono ancora stati annunciati. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto, con l’obiettivo di promuovere musica dal vivo e cultura locale.
Chi porterà sul palco l'anima originale dei Gipsy Kings?. Quali altri grandi nomi animeranno il palinsesto estivo di Ferento?. Come cambierà il ruolo culturale del sito archeologico nella Tuscia?. Dove si svolgeranno gli spettacoli dedicati alle antiche terme?.? In Breve Il festival si svolge dall'11 luglio al 19 agosto 2026.. Visite guidate di Archeotuscia ogni sera alle 18:30 presso il sito archeologico.. Programma include Massimo Ranieri il 30 luglio e Ambra Angiolini il 17 luglio.. Eventi alle antiche terme iniziano alle 19:30 con spettacoli come Rossini vs Bach.. I Gipsy Kings aprono il FerentoTeatroFestival 2026 con il tour Bamboleo all’anfiteatro romano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ritmo del Amor - Gypsy Kings Vibes | Flamenco Rumba Fiery Del
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