Gipsy Kings | il ritmo gitano accende il teatro di Ferento

Notizia in breve

Il gruppo Gipsy Kings si esibirà al teatro di Ferento, portando il loro ritmo gitano. La serata attirerà pubblico interessato alla musica tradizionale spagnola e alle sonorità vivaci del gruppo. La data dell’evento e gli altri artisti previsti nel cartellone estivo di Ferento non sono ancora stati annunciati. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto, con l’obiettivo di promuovere musica dal vivo e cultura locale.