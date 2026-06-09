Un’immagine mostra il cielo sopra Otranto con Giove e Venere visibili vicini, catturata da una lettrice. La foto, inviata da una residente di Galatone, raffigura i due pianeti che si stagliano nel firmamento, con l’abitato sullo sfondo. La scena è stata condivisa con il titolo “Giove e Venere che ammirano Otranto”.

OTRANTO - La nostra lettrice Donatella Rinaldi di Galatone ci invia questo scatto, che riproponiamo di seguito in versione integrale, intitolandolo:.*** Lo scatto integraleLeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Giove e gli Ignorati del Sistema Solare! | Documentario Spaziale

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