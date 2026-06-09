L’istituto comprensivo Isa4, diretto dal professor Michele Buongiovanni, si distingue per i risultati ottenuti dai giovani musicisti ai concorsi nazionali. La formazione musicale di base e l’insegnamento dello strumento rappresentano elementi fondamentali nel percorso culturale delle nuove generazioni. La scuola si conferma un punto di riferimento nel panorama educativo, evidenziando come l’apprendimento musicale possa contribuire alla crescita artistica e personale degli studenti.

La formazione musicale di base e l’insegnamento dello strumento nell’ istituto comprensivo Isa4 – diretto dal professor Michele Buongiovanni – si confermano elementi centrali nello sviluppo culturale delle nuove generazioni. I recenti successi offrono un quadro chiaro della qualità didattica raggiunta. I giovani musicisti spezzini, infatti, si sono imposti all’attenzione delle giurie in due distinti e accreditati concorsi nazionali svoltisi in territorio toscano. Innanzitutto il concorso nazionale ‘ Clara Wieck Schumann ’ di Marina di Massa. La manifestazione, sotto la direzione artistica della pianista Sena Fini, ha visto risaltare la preparazione degli allievi di pianoforte della professoressa Federica Morace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovani musicisti sotto la lente. L’Isa4 brilla ai concorsi nazionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tennistavolo CSI: il Montegrillo Perugia brilla ai nazionaliAl campionato nazionale di tennistavolo, il Montegrillo Perugia si è distinto portando a casa risultati significativi.

Omicidio di Giacomo Bongiorni: sotto la lente i telefoni dei giovani, summit tra associazioni e PrefettoNella giornata del 24 aprile 2026, si è appreso che i telefoni di tre dei cinque sospettati coinvolti nell’omicidio di Giacomo Bongiorni saranno...

Temi più discussi: Giovani musicisti sotto la lente. L’Isa4 brilla ai concorsi nazionali; Orchestra GMO a sostegno di Soroptimist Club Verbano; Sinfonia e generosità al Teatro comunale di Vicenza grazie a 150 giovani musicisti delle scuole di Arzignano e Barbarano-Mossano per Fidas; Il festival Trame Sonore di Mantova: la musica fuori dal rito.

Perché sembra che il concetto di Persona Pubblica sia prevalente nella musica? Ad esempio, ci sono molti musicisti, anche quelli indie, che vogliono presentarsi e presentare il loro successo in un modo che sia organico. reddit

Nasce la Toscanini Academy per avviare al lavoro i giovani musicistiBOLOGNA, 03 MAR - Nel 50/o anniversario della nascita a Parma dell'Orchestra Sinfonica intitolata ad Arturo Toscani, oggi Filarmonica Toscanini, la Fondazione che la regge ha presentato la Toscanini ... ansa.it

Toscanini Academy: nasce la scuola per giovani musicistiLa Toscanini Academy nasce quindi per avviare alla professione i giovani musicisti attraverso un percorso di perfezionamento lavorativo distinto da quello offerto dai conservatori. La struttura si ... it.blastingnews.com