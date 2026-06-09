giovani coinvolti un fondamentale valore aggiunto

Durante l’evento, molti giovani del territorio sono stati coinvolti attivamente. Accanto agli esperti e relatori che hanno partecipato ai vari incontri, sono stati loro a rappresentare un elemento importante della manifestazione. La presenza e il contributo dei ragazzi hanno arricchito il programma, rendendo l’evento più vivace e partecipato. La loro presenza ha rappresentato un valore aggiunto alla giornata.

Accanto ai numerosi e prestigiosi relatori che hanno animato il fitto programma di incontri, gli altri protagonisti della manifestazione sono stati i tantissimi ragazzi del territorio. Mettendosi in gioco in prima persona, i giovani non si sono limitati al supporto logistico, ma hanno assunto il ruolo chiave di presentatori, introducendo gli ospiti e avviando i dibattiti. L’evento come un’officina di cittadinanza attiva. Il valore pedagogico è evidenziato con entusiasmo da Eva Nardi, insegnante del Cicognini-Rodari: "Trovo questo progetto meraviglioso. Da insegnante, ho considerato estremamente formativa l’esperienza che è stata fatta fare ai ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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