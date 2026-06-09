Si parla di possibili dimissioni nel Partito Democratico, oltre a quelle già annunciate di un membro di rilievo. Secondo voci non confermate, un altro esponente potrebbe lasciare il partito nelle prossime settimane. La notizia circola tra i membri e sui mezzi di comunicazione, ma non ci sono ancora comunicati ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte. La situazione interna al partito appare in fermento, con tensioni che si suppone possano influenzare la stabilità politica.

Non solo Pina Picierno: un altro addio potrebbe presto scuotere il Partito democratico di Elly Schlein. Un certo malumore sarebbe diffuso soprattutto tra i moderati del campo largo. Non sarebbe perfettamente allineato alle recenti politiche della sinistra l’europarlamentare Giorgio Gori, ex sindaco di Bergamo. Per questo non è escluso che prossimamente possa prendere la stessa decisione della vicepresidente del Parlamento Ue, cioè lasciare il Nazareno. Lo riporta il Tempo. Pur non essendoci ancora una data ufficiale, pare che l’annuncio arriverà a breve. Gori, tra l'altro, era stato uno dei pochi a esprimere pubblicamente solidarietà alla collega Picierno, condannando chi invece l'aveva definita "traditrice". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgio Gori, i rumors sulle ultime mosse: il Pd si sgretola

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Giorgio Gori a Le Primarie delle Idee - Roma 11 aprile 2026

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