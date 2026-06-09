Già nel 2024 Bellako noto come Latin King

Nel 2024, un individuo noto come Bellako, membro dei Latin King, ha ammesso in una chat Telegram di aver partecipato a un’aggressione. In una conversazione con un utente chiamato Elias, ha dichiarato di aver agito insieme ad altri due soggetti. La conversazione è stata intercettata e raccolta come prova.

"In una chat Telehgram con un certo Elias, F.C. aveva riferito di aver commesso l’aggressione unitamente a due soggetti". Uno è soprannominato Bellako e viene descritto come un appartenente alla gang Latin King. Quel ragazzo, all’epoca dei fatti diciassettenne, era Jefferson Smit Echevarria Verano, il peruviano residente a Canegrate fermato dagli investigatori della Squadra mobile con l’accusa di aver sferrato alcune delle coltellate che hanno ucciso il ventiduenne italo-ecuadoriano Gianluca Ibarra Silvera lo scorso 26 maggio alla stazione Certosa. Tradotto: già a inizio 2024, il giovane sudamericano era ritenuto organico alla pandilla. Il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Già nel 2024 Bellako noto come Latin KingIn una chat Telehgram con un certo Elias, F.C. aveva riferito di aver commesso l’aggressione unitamente a due soggetti. ilgiorno.it