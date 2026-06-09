Ghali è stato tra i presenti alla finale del Roland Garros a Parigi, assistendo all’ultimo match del torneo del 2026. La sua presenza si è aggiunta alle numerose personalità ospitate da HBO per l’evento. La finale ha concluso la manifestazione, che si è disputata sulla terra rossa. La partecipazione del rapper si è verificata durante la giornata dedicata alla conclusione del torneo.

PARIGI – Dalla musica alla terra rossa di Parigi. C’era anche Ghali, ospite di HBO, tra le personalità presenti ieri al Roland Garros per assistere alla finale che chiude l’edizione 2026 dello Slam parigino. Volto tra i più influenti della scena musicale italiana e non solo, nonché grande appassionato di sport, Ghali ha seguito dal vivo l’ultimo atto del torneo sul Court Philippe-Chatrier, accomodato in front row insieme a numerose personalità del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura internazionale. Un appuntamento speciale nel cuore della capitale francese, dove sport, intrattenimento e grandi protagonisti si incontrano per celebrare uno degli eventi più prestigiosi e seguiti del tennis mondiale, in una finale che anche quest’anno è nel segno dell’Italia grazie alla presenza in campo di Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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GHALI a Parigi per la finale del Roland Garros

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