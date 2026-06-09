Un turista ha denunciato di aver pagato 44 euro per due porzioni di gelato in un locale di Roma. La denuncia si concentra sui costi degli extra non richiesti e sui criteri usati per calcolare tali spese. Si indaga su quali ingredienti o aggiunte abbiano contribuito all’aumento del conto finale. La vicenda mette in discussione le modalità di calcolo dei costi supplementari in alcuni esercizi commerciali.

? Punti chiave? In Breve Una turista americana denuncia un conto da 44 euro per due gelati a Roma: il caso Don Nino scuote i social. Nicole Ann, una turista proveniente dalla Florida, ha segnalato un episodio di presunta gestione scorretta presso una gelateria romana, invitando altri visitatori a evitare il locale Don Nino situato nei pressi di Piazza Navona. La donna sostiene di aver ricevuto un addebito di 44 euro per due porzioni di gelato, una cifra che non avrebbe corrisposto a quanto ordinato inizialmente. L’accaduto, avvenuto il 3 giugno, ha generato una discussione accesa con oltre 900 commenti tra residenti e viaggiatori. Secondo quanto riportato dalla turista, la richiesta originale riguardava due piccole coppette di gelato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Gelati a Roma: turista denuncia conto da 44 euro per due porzioni

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