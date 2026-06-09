Un giovane pianista e musicista ha dichiarato di avere un rapporto molto intenso con la musica di Franz Schubert. La sua passione si concentra in particolare sulle composizioni del compositore austriaco, considerato una figura chiave del Romanticismo. Schubert, morto a 31 anni a Vienna, ha lasciato un vasto patrimonio musicale, che in passato non era stato pienamente apprezzato, ma successivamente è stato riconosciuto come fondamentale nel panorama musicale.

Franz Schubert è la figura più sconvolgente del Romanticismo. Muore a Vienna a soli 31 anni lasciando pagine immense, incomprese, allora, poi diventate capisaldi della grande musica. La Società del Quartetto e l’Orchestra Sinfonica di Milano si sono unite per Schubertiade in un viaggio che intreccia musica da camera e sinfonica del geniale a compositore. Inaugurazione questa sera presso la Sala Verdi del Conservatorio, ore 20.30, al pianoforte Gabriele Strata. In programma di Schubert: Minuetto e Trio D 600; Tre Klavierstücke D 946; Minuetto D 334; Sonata D 959. Il pianista sarà protagonista anche dei due concerti diretti da Emmanuel Tjeknavorian all’Auditorium, giovedì e domenica, sempre dedicati a Schubert. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gabriele Strada, passione Schubert: "Rapporto viscerale con la musica"

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