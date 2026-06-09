L’Imolese Futsal Under 19 ha vinto la finale regionale, battendo 8-2 l’Olimpia Regium. La squadra rossoblù si è aggiudicata così la Coppa Emilia Romagna, confermandosi prima in regione. La partita si è conclusa con un largo margine di vittoria per i giovani dell’Imolese. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il settore giovanile del club, gestito dal presidente Leonardo Vanni.

L’Imolese Futsal Under 19 ha vinto la Coppa Emilia Romagna Regionale battendo 8-2 l’Olimpia Regium. Un titolo importante per la squadra rossoblù, che va a testimoniare il buon lavoro fatto dal club del presidente Leonardo Vanni a livello giovanile. Una finale comunque impegnativa, che va oltre l’8-2 maturato alla sirena finale. Gli imolesi sono andati vicini alla rete del vantaggio per tre volte, i reggiani scampato il pericolo, si sono portati in vantaggio; l’1-1 è arrivato con il rigore di Tosto concesso per un fallo su Bulgarelli. Raggiunto il pari, Bulgarelli e Zeni hanno permesso ad Imola di essere davanti di due reti all’intervallo. Nella ripresa ancora Tosto e Zeni, la doppietta di Ghebresellassie e la marcatura di Zeni, hanno scritto l’8-2 finale con Imola che ha alzato con pieno merito la coppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Futsal Under 19, finisce 8-2. I ragazzi dell’Imolese battono l’Olimpia e sono primi in Regione

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