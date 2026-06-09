Fu l’ultimo tecnico nerazzurro dell’era Romeo Anconetani Addio a mister Mauro Viviani

Da sport.quotidiano.net 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella mattinata di ieri, Mauro Viviani è deceduto all’ospedale di Livorno, dove era ricoverato da quindici giorni. Era stato l’ultimo allenatore della squadra durante l’era di Romeo Anconetani. La notizia della sua morte è stata confermata nelle ultime ore.

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È morto nella mattinata di ieri, presso l’ospedale di Livorno, dove era ricoverato da quindici giorni, Mauro Viviani. Allenatore, anche docente di tecnica calcistica a Coverciano e soprattutto uomo di calcio, aveva settantasei anni, nonché pilastro della storia del Pisa. Il nome di Viviani è legato al club nerazzurro in virtù dei cinque anni che lo hanno visto protagonista dal 1988 al 1993, protagonista dell’era Anconetani. Arrivato dopo aver guidato diverse squadre dell’isola d’Elba, a Pisa ha iniziato a lavorare nel settore giovanile, quando il responsabile era Luca Giannini. Quindi ha ricoperto il ruolo di vice allenatore della prima squadra per due campionati di Serie B e tre di Serie... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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