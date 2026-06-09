Frontale tra due auto una finisce in un fosso | morto il conducente e un ferito grave

Un incidente frontale si è verificato ieri sera in via Rustico, a Polverigi, coinvolgendo un’Audi e una Fiat Punto. Le due auto si sono scontrate in una curva, con un'auto che è finita in un fosso. Il conducente dell’Audi è morto, mentre un altro automobilista ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

POLVERIGI - Incidente frontale, ieri sera, in via Rustico. Due automobili, un’Audi e una Fiat Punto, si sono scontrate in una curva. Erano da poco passate le 21. Una vettura è finita in un fosso ed è rimasta su un fianco. Il conducente è rimasto incastrato nelle lamiere. È stato estratto dai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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