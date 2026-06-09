Francia-Irlanda del Nord | formazioni confermate per il riscaldamento finale della Coppa del Mondo dei Bleus

2026-06-08 20:15:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La Francia cercherà di riscoprire la sensazione di vittoria in vista della Coppa del Mondo ospitando l’Irlanda del Nord nell’ultima partita di riscaldamento. I Les Bleus sono stati battuti 2-1 dalla Costa d’Avorio nella loro precedente partita di riscaldamento, e sperano in una prestazione decisamente migliore contro una squadra che non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo. L’Irlanda del Nord ha perso agli spareggi e ci si aspetta che il divario di classe lo dica in questa competizione. 101GreatGoals ha le notizie complete sulla squadra. Novità sulla squadra francese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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