Francia-Irlanda del Nord | formazioni confermate per il riscaldamento finale della Coppa del Mondo dei Bleus

Da justcalcio.com 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Francia ha annunciato le formazioni per la partita di riscaldamento contro l’Irlanda del Nord, ultima occasione prima dell’inizio della Coppa del Mondo. La sfida si svolgerà con le squadre schierate nelle rispettive formazioni ufficiali, confermate poco prima del calcio d’inizio. La gara si terrà in vista dell’appuntamento mondiale, senza ulteriori variazioni rispetto alle scelte già comunicate.

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2026-06-08 20:15:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La Francia cercherà di riscoprire la sensazione di vittoria in vista della Coppa del Mondo ospitando l’Irlanda del Nord nell’ultima partita di riscaldamento. I Les Bleus sono stati battuti 2-1 dalla Costa d’Avorio nella loro precedente partita di riscaldamento, e sperano in una prestazione decisamente migliore contro una squadra che non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo. L’Irlanda del Nord ha perso agli spareggi e ci si aspetta che il divario di classe lo dica in questa competizione. 101GreatGoals ha le notizie complete sulla squadra. Novità sulla squadra francese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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