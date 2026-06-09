Francia – Irlanda del Nord 3-1 | resoconto risultato e gol mentre Olise segna una tripletta

Da justcalcio.com 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita tra Francia e Irlanda del Nord, la squadra francese ha vinto con un punteggio di 3-1. Un giocatore ha segnato una tripletta, contribuendo al risultato finale. La partita si è svolta il 8 giugno 2026, con l’ultimo gol segnato nei minuti di recupero. La squadra francese ha aperto le marcature nel primo tempo e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, mentre l’Irlanda del Nord ha segnato un gol nel secondo tempo.

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2026-06-08 23:10:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Michael Olise ha sottolineato il suo status di potenziale stella della Coppa del Mondo 2026 con una straordinaria tripletta nella vittoria per 3-1 della Francia sull’Irlanda del Nord. La squadra di Didier Deschamps è stata battuta dalla Costa d’Avorio per 2-1 a Nantes giovedì scorso, ma l’ultima partita casalinga prima di attraversare l’Atlantico per la Coppa del Mondo è stata molto più vincente. È stato solo al 43? che Olise ha sbloccato la situazione con un finale sul secondo palo, e il suo tiro radente a quattro minuti dall’inizio del secondo tempo ha portato il 2-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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