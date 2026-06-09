Il fascicolo aperto mesi fa in un'altra procura è stato trasmesso alla procura di Roma. Nel documento si indaga su un senatore sospettato di aver commesso violenza sessuale. La notizia è stata resa nota dopo che le autorità hanno ricevuto i documenti. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alle accuse o alle indagini in corso.

Il fascicolo, aperto mesi fa in un’altra procura, alla fine è arrivato negli uffici giudiziari della Capitale. A essere iscritto nel registro degli indagati il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro e un carabiniere nell’ambito di un’ inchiesta per violenza sessuale e tentata violenza privata nata dalla denuncia di un’ imprenditrice. La ricostruzione della vicenda. La vicenda, secondo quanto ricostruito dagli investigatori e anticipato da Repubblica, si sarebbe consumata circa un anno fa negli uffici parlamentari del complesso di San Luigi dei Francesi, nel centro della Capitale. La donna ha raccontato agli inquirenti di aver subìto un’ aggressione sessuale nello studio del parlamentare azzurro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Lapresse.it - Francesco Silvestro, senatore indagato per violenza sessuale: il fascicolo arriva in procura a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Indagato anche un carabiniere per il caso della violenza sessuale avvenuta in Senato

Notizie e thread social correlati

Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia indagato per violenza sessuale: l’inchiesta a RomaLa Procura di Roma sta indagando su un senatore di Forza Italia e un carabiniere per violenza sessuale e tentata violenza privata.

Leggi anche: Roma, indagato il senatore Silvestro per violenza sessuale

Temi più discussi: Accusa di violenza sessuale in Senato, il parlamentare Silvestro è indagato; Senatore Silvestro accusato di molestie: Parole sbagliate, chiedo scusa se ho leso sensibilità; Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro indagato con l’ipotesi di violenza sessuale; Caso Silvestro, senatore denunciato per violenza sessuale. Repubblica: È indagato.

Siamo alla follia! Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro indagato con l’ipotesi di violenza sessuale, Indagato anche un carabiniere Il senatore e il militare sarebbero stati iscritti dall’ufficio che ha accolto la querela della presunta vittima x.com

Indagato per violenza sessuale il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia. Coinvolto anche un carabiniereStando a Repubblica, nell'inchiesta sarebbe coinvolto anche il carabiniere Antonio P., indagato per tentata violenza privata ... affaritaliani.it

Francesco Silvestro indagato per violenza sessuale: la denuncia di un’imprenditrice e l’inchiesta della Procura di RomaIl senatore di Forza Italia respinge le accuse e si dichiara estraneo ai fatti. Coinvolto anche un carabiniere ... tg.la7.it