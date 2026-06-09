Francesca Michielin rompe il silenzio sul matrimonio | Cerco il furore della felicità

Francesca Michielin ha confermato di essere pronta a sposarsi, rispondendo alle voci circolate nelle ultime settimane. La cantante, 31 anni, ha detto di cercare il “furore della felicità”.

Le indiscrezioni delle scorse settimane trovano ora una conferma ufficiale. Francesca Michielin, 31 anni, è pronta a sposarsi. La cantante vicentina ha parlato apertamente del matrimonio in una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera, mettendo fine alle voci circolate dopo la. 🔗 Leggi su Today.it

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