Francesca Ercolini non si è suicidata? I segni sul collo la striscia di seta e la svolta nelle indagini

L’incidente probatorio si è tenuto lunedì pomeriggio a Roma, presso l’obitorio del policlinico Umberto I, per analizzare le cause del decesso della giudice trovata morta nella sua abitazione di Pesaro. La ricostruzione si concentra sui segni trovati sul suo collo, tra cui una striscia di seta, e sulle indagini in corso. La vicenda rimane aperta e non si esclude ancora alcuna ipotesi.

L'indagine è complessa. Ma il caso non è chiuso. Si è svolto lunedì pomeriggio (8 giugno) a Roma, all'obitorio del policlinico Umberto I di Roma, l'incidente probatorio per far luce sulle cause del decesso della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il. 🔗 Leggi su Today.it

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