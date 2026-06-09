Forza Italia | Chi ha preso tanto dal centrodestra ha consegnato la città al Movimento 5 Stelle

Il ballottaggio del 9 giugno 2026 ha portato all’elezione del nuovo sindaco di San Vito dei Normanni, che rappresenta il campo largo. La vittoria ha determinato il passaggio delle chiavi di Palazzo di Città. Forza Italia ha affermato che chi ha ricevuto molto dal centrodestra ha contribuito a consegnare la città al Movimento 5 Stelle.

SAN VITO DEI NORMANNI - È tempo di bilanci a margine del ballottaggio che nella giornata di ieri, 9 giugno 2026, ha consegnato le chiavi di Palazzo di Città a Marco Ruggiero, eletto nuovo sindaco di San Vito dei Normanni, in rappresentanza del cosiddetto "campo largo". Tramite social network, il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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