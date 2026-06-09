Follia negli spogliatoi | l’allenatore del Sorrento picchia i calciatori avversari nell’intervallo della semifinale Schiaffi e calci a due under 16 del Lecco

Notizia in breve

Durante la semifinale del campionato under 16, un allenatore ha aggredito due giovani calciatori avversari negli spogliatoi dell’intervallo, colpendoli con schiaffi e calci. L’episodio è avvenuto nel fine settimana e rappresenta un grave episodio di violenza nei campionati giovanili. L’allenatore ha agito durante la pausa di una partita ufficiale, coinvolgendo due atleti sotto i 16 anni. La situazione è stata segnalata alle autorità sportive.