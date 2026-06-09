Follia negli spogliatoi | l’allenatore del Sorrento picchia i calciatori avversari nell’intervallo della semifinale Schiaffi e calci a due under 16 del Lecco
Durante la semifinale del campionato under 16, un allenatore ha aggredito due giovani calciatori avversari negli spogliatoi dell’intervallo, colpendoli con schiaffi e calci. L’episodio è avvenuto nel fine settimana e rappresenta un grave episodio di violenza nei campionati giovanili. L’allenatore ha agito durante la pausa di una partita ufficiale, coinvolgendo due atleti sotto i 16 anni. La situazione è stata segnalata alle autorità sportive.
Ennesimo inqualificabile gesto di violenza nei campionati giovanili. Ancora più grave se si considera che è avvenuto nel weekend durante la semifinale del campionato nazionale under 16. Ad Angri, dove si giocava il match d’andata con vista scudetto fra Sorrento e Lecco, due baby calciatori della formazione lombarda (che alla fine si è imposta per 4-2) sono stati picchiati nell’intervallo dall’allenatore dei campani, Vincenzo Scarpa. Uno schiaffo per il primo, un calcio per il secondo. Gesti assurdi, avvenuti nel tunnel degli spogliatoi dello stadio Pasquale Novi di Angri lontano dalle telecamere ma sotto gli occhi di numerosi testimoni che hanno riportato il fattaccio sui “social“. Il club... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Violenza ad Angri: l’allenatore del Sorrento colpisce calciatori del LeccoUn allenatore del Sorrento ha colpito alcuni calciatori del Lecco nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita.
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